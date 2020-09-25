صور.. محمد نور يهدى مواعيد العمر للسعودية احتفالا بالعيد الوطني الـ90

انتهي النجم محمد نور من تصوير احدث اغانيه باللهجه الخليجيه بعنوان "مواعيد العمر" وقام بتصويرها علي طريقه الفيديو كليب ومن المقرر طرحها خلال الايام المقبله . ويعتبر هذه المره الاولي الذي يقوم فيها "نور" بالغناء باللهجه الخليجيه وقد قام بهذا العمل واهدائه للشعب السعودي إحتفالا معهم بالعيد الوطني. يقوم فيها "نور" بالغناء باللهجه الخليجيه وقد قام بهذا العمل واهدائه للشعب السعودي إحتفالا معهم بالعيد الوطني. Advertisements "مواعيد العمر" من كلمات الأمير عبدالله بن سعد بن عبد العزيز، توزيع محمد شفيق، ماستر وهندسه صوتيه ياسر انور، اشراف فني محمد علام ووليد توفيق وإخراج بتول عرفه . بن سعد بن عبد العزيز، توزيع محمد شفيق، ماستر وهندسه صوتيه ياسر انور، اشراف فني محمد علام ووليد توفيق وإخراج بتول عرفه . وقد قام نور مؤخراً بطرح أحدث أعماله "جاني في ملعبي" والتي حققت ولاقت نجاحاً كبيرا وانتشاراً بين الجمهور .

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