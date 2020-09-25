فيديو .. رنا سماحة تطرح أحدث كليباتها "خانت نفسها"

طرحت الفنانة رنا سماحة أحدث كليباتها بعنوان "خانت نفسها" من ألبومها الجديد "7 رجالة"، عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".

الأغنية من كلمات أسامة محرز، ألحان محمد خلف، توزيع أحمد عبدالسلام، ميكس وماستر

خالد رؤوف، Styling & artwork رودي سماحة، إخراج سامي بساط.

وكانت قد طرحت رنا سماحة حتى الآن 8 أغنيات على طريقة الفيديو كليب، وهم: " مليون عاملة،

7 رجالة، حياتي تخصني، اسمه إيه، عندي الجرأة، نقطة ضعف، قلبي معلم، بقيت شبهك".



ويضم ألبوم "7رجالة" 10 أغنيات تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وهي: "خانت نفسها، تتر النهاية، 100 مليون عاملة، 7 رجالة، حياتي تخصني، إسمه إيه، عندي الجرأة، نقطة ضعف، قلبي معلم، بقيت شبهك".