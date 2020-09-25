بالصور.. تامر عاشور يحيي حفل اليوم الوطني السعودي الـ 90

نشر المطرب تامر عاشور مجموعة صور خلال مشاركته في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 90، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" .

وعلق "عاشور" على الصور قائلًا : ": من حفل أمس أحتفالاً باليوم الوطني السعودي ال 90"، وتفاعل جمهوره ومحبوه مع المنشور متمنيين له

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دوام النجاح والتفوق في حياته الفنية والشخصية.

و يذكر أن أخر أعمال المطرب تامر عاشور أغنية "بياعة"، كلمات تركي أل الشيخ ، الحان تامر عاشور، وحققت نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا .