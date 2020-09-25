نشر المطرب تامر عاشور مجموعة صور خلال مشاركته في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 90، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" .
وعلق "عاشور" على الصور قائلًا : ": من حفل أمس أحتفالاً باليوم الوطني السعودي ال 90"، وتفاعل جمهوره ومحبوه مع المنشور متمنيين له
و يذكر أن أخر أعمال المطرب تامر عاشور أغنية "بياعة"، كلمات تركي أل الشيخ ، الحان تامر عاشور، وحققت نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا .
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. تامر عاشور يحيي حفل اليوم الوطني السعودي الـ 90 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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