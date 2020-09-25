sir mix يطرح أحدث أغانيه بعنوان "طريق"

يستعد المطرب عبدالرحمن رمضان المشهور بـ Sir Mix ، طرح أحدث أغنياته بعنوان "طريق" خلال الأيام المقبلة، وذلك عبر قناته الرسمية

على موقع الفيديويهات الأشهر عالميًّا "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي.

وانتهى "عبدالرحمن" من تسجيل الأغنية

أخيرًا، وهي من كلماته وألحانه، وتوزيع إسلام شيتوز





يذكر أن عبدالرحمن رمضان المشهور بـ Sir Mix تعاون مع عدد من المطربين أبرزهم: أحمد كامل، حمادة هلال، ويجز، أحمد الفيشاوى وآخرين.