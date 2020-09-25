اعربت المطربة انغام عن سعادتها البالغة حول مشاركتها في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 90، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصورة والفيديوهات "انستجرام".
اليوم الوطني السعودي" .
وظهرت انغام خلال الصور ترتدي فستان أخضر اللون تناسقًا مع ألوان علم المملكة العربية السعودية، وعلقتعلى المنشور قائلة : " سعدت بالإحتفال معكم في
ويشار الى ان اخر اعمال المطربة انغام أغنية "بحبك وبرتاحلك" وتخطت حاجز المليون مشاهدة على موقع تبادل الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، كلمات صابر كمال، الحان إيهاب عبد الواحد، توزيع تميم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد احتفالها باليوم الوطني السعودي.. أنغام توجه رسالة لجمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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