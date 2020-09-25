بعد احتفالها باليوم الوطني السعودي.. أنغام توجه رسالة لجمهورها

اعربت المطربة انغام عن سعادتها البالغة حول مشاركتها في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 90، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصورة والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت انغام خلال الصور ترتدي فستان أخضر اللون تناسقًا مع ألوان علم المملكة العربية السعودية، وعلقتعلى المنشور قائلة : " سعدت بالإحتفال معكم في

اليوم الوطني السعودي" .



ويشار الى ان اخر اعمال المطربة انغام أغنية "بحبك وبرتاحلك" وتخطت حاجز المليون مشاهدة على موقع تبادل الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، كلمات صابر كمال، الحان إيهاب عبد الواحد، توزيع تميم.