ورش تعليم الفنون بمراكز إبداع صندوق التنمية الثقافية

يستكمل قطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، خلال شهر سبتمبر الجاري فعاليات ورش تعليم الفنون، وذلك بمراكز الإبداعية المتخصصة التابعة للقطاع، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بالمواقع، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في المحاضرات النظرية وبثها عبر شبكة الإنترنت؛ لتجنب التزاحم بين الطلاب.

يقدم مركز إبداع قصر الأمير طاز مجموعة من الورش فى المجالات الفنية: فيقدم يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع، ورشة الإنشاد الديني، بإشراف المُنشد محمود التهامي.

كما تقام أيام الأحد والثلاثاء والخميس ورشة التمثيل والمسرح، تحت إشراف الفنان أحمد زكريا، أما ورشة

الغناء والكورال فتشرف عليها الفنانة هبة رمضان يومي الأحد والخميس من كل أسبوع.

ويقدم بيت العود العربي التدريبات العملية للعزف على آلة العود يومي السبت والأربعاء بمقر البيت ببيت الهراوي أما المحاضرات النظرية "أون لاين" يومي الأحد والخميس.

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وفى الفسطاط، يقدم مركز الخزف والحرف التقليدية تدريبات على حرف: (الخزف – النحاس – الخيامية – الصدف – الحلي التراثية – القشرة) أيام "الأحد– الأثنين – الثلاثاء – الأربعاء –

الخميس" من الساعة الثالثة إلى السادسة مساءً وذلك ضمن مبادرة (صنايعية مصر)، بالإضافة إلى استمرار تلقى طلبات الاشتراك فى الدفعة الثانية عشر لمنحة "بيت جميل" للفنون التقليدية.

وبالإسكندرية يستمر مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية فى تقديم الورش الفنية المتعددة للأطفال والكبار، إذ تقام ورش البالية "للأطفال" أيام: السبت والأحد والخميس، تحت إشراف الفنانة مي سعد، وللكبار يومى الإثنين والثلاثاء، وتشرف عليه الفنانة إنجى محمد.

ويقدم الفنانان جوزيف الفريد ود. محسن أبو العلا ورشة لتعليم العزف على آلة "الكمان" يومى السبت والثلاثاء، ولتعليم "البيانو"، تقدم الفنانة إيمان الروبي ورشة للأطفال أيام السبت والأحد والأثنين، وللكبار، تقدم الفنانة مى شلبى ورشتها أيام الأحد والأربعاء والخميس من كل أسبوع.