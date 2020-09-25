بسبب كورونا… ريو دي جانيرو ترجئ كرنفالها إلى أجل غير مسمّى

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن منظّمو كرنفال ريو دي جانيرو، عن ارجاء نسخة العام 2021 من الكرنفال الأشهر في العالم، والتي كان مفترضاً أن تجري في شباط المقبل، وذلك إلى أجل غير مسمّى بسبب وباء كوفيد-19 الذي ما زال يتفشّى بقوة في البرازيل.

وقال جورجي كاستانييرا، رئيس الرابطة المستقلّة لمدارس السامبا في ريو دي جانيرو (لييسا) المولجة تنظيم هذا الحدث السنوي، للصحافيين: “لقد انتهينا إلى استنتاج مفاده أنّه يجب تأجيل الحدث”.

وأضاف: “ببساطة لا يمكننا إجراؤه في شباط. لن يكون لدى مدارس السامبا الوقت أو الموارد المالية والتنظيمية لكي تكون جاهزة في شباط”.

Advertisements

ولم يعلن الموعد الجديد المحتمل لهذا الحدث الذي يجذب سنوياً إلى المدينة الساحلية ملايين السيّاح من سائر أنحاء البرازيل والعالم أجمع.

وقرار “لييسا” ينطبق على الفعالية الرسمية الأساسية في الكرنفال وهي مسابقة مدارس السامبا التي تجري على جادة سامبودرومو الشهيرة، ولا يسري على “التجمّعات” أي حفلات الشوارع التي تجري على هامش الكرنفال.

ولم تعلن سلطات المدينة بعد ما إذا كانت ستسمح بحصول هذه التجمّعات، علماً بأنّ معظم التكهّنات تشير إلى أنّها ستضطر إلى إلغاء كرنفال 2021، أو تأجيله على أقل تقدير، نظراً إلى أنّ البرازيل هي ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة على صعيد أعداد الوفيات الناجمة عن الوباء.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس الفتّاك في البرازيل 4.7 ملايين شخص توفي منهم نحو 140 ألفاً.