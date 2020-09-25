أبرز نجوم السينما الهندية امام مكتب مكافحة المخدرات!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

تستجوب السلطات الهندية مجموعة من أبرز الممثلين، في تحقيق واسع النطاق عن المخدرات أحدث صدمة في قطاع السينما، وتصدّر عناوين الأخبار.

ويحقق مسؤولون من مكتب مكافحة المخدرات في مزاعم تعاطي بعض الممثلين مواد مخدرة الشهر الماضي مرتبطة بموت الممثل صاحب الشعبية سوشانت سينغ راجبوت الذي عثر عليه ميتا في منزله في يونيو تموز.

وذكرت وسائل إعلام هندية أن المكتب سيستجوب الممثلة ديبيكا بادوكون، أحد أشهر الممثلات في الهند، غدا السبت.

ولم يرد مسؤولون من المكتب في مومباي على طلب من رويترز للتعقيب.

وذكرت قناة تلفزيونية محلية أن بادوكون (34 عاما) شوهدت وهي تصل إلى مومباي في وقت متأخر أمس الخميس قبيل استجوابها غدا السبت.

ولم يتسن الوصول إليها أو لممثلين عنها للتعقيب.

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واستجوب المكتب بالفعل مشاهير عديدين في قطاع السينما هذا الأسبوع في مومباي، منهم منتجون ومديرو مواهب ومصمم أزياء.

وقال مسؤول في سلطات إنفاذ القانون لرويترز إن التحقيق يهدف إلى الكشف عن أي صلة محتملة بين قطاع السينما وتجارة المخدرات.

وسجلت شرطة مومباي وفاة راجبوت في البداية على أنها طبيعية، بينما وصفتها وسائل إعلام محلية بأنها انتحار.

لكن جهاز الشرطة الاتحادي يحقق الآن لاشتباهه في وجود جريمة.

وألقى مكتب مكافحة المخدرات القبض على الممثلة ريا تشاكرابورتي، صديقة راجبوت، في وقت سابق من الشهر الجاري بتهمة الانتماء “إلى عصابة للمخدرات”، وذلك وفقا لما ورد في نسخة من طلب إطلاق سراحها بكفالة.

وتحتجز السلطات تشاكرابورتي وشقيقها شويك في مومباي حاليا، وذلك بحسب “رويترز”.