كورونا يقصي “ليتون أورينت” أمام تونتهام.. والأخير للدور الرابع من كأس الرابطة الإنكليزية 

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - منذ ساعتين

تأهل فريق توتنهام إلى الدور الرابع من مسابقة كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم، بعد اعتباره فائزا في المباراة التي تم تأجيلها مع فريق ليتون أورينت، بسبب ظهور حالات إيجابية لفيروس كورونا في صفوف الأخير.

وحاول أورينت إعادة المباراة، لكن قوانين كأس الرابطة تقضي بخسارته المواجهة، ما منح سبيرز بطاقة العبور إلى الدور الرابع للعب مع تشلسي.

وأعلنت رابطة دوري كرة القدم المنظمة للمسابقة في بيان لها أن المباراة لم تقم بعدما أصدر مجلس بلدية مدينة والثام فوريست أمرا يمنع بإقامتها كما كان مخططا، بعد إصابة عدد من لاعبي ليتون أورينت بفيروس كورونا.

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وأضاف البيان أنه وفقا للقاعدة 5.1 من نظام كأس الرابطة، وبما أن النادي لم يتمكن من الوفاء بالتزاماته بإكمال المباراة بموجب أمر المجلس، يعتبر خاسرا في المباراة.

كما تم تأجيل مباراة أورينت في دوري الدرجة الرابعة مع والسال في نهاية الأسبوع، كون الفريق يخضع للحجر الصحي.

ويستعد سبيرز الآن لخوض أربع مباريات في غضون ثمانية أيام، تبدأ مع نيوكاسل في الدوري المحلي، ويحل البرتغالي جوزيه مورينيو ضيفا على تشلسي في كأس الرابطة، ويستضيف ماكابي حيفا الإسرائيلي في الدور التمهيدي للدوري الأوروبي يوروبا ليغ، وينتقل لمواجهة مانشستر يونايتد في البريميرليغ.