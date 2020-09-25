السينما البريطانية تنجو من قيود كورونا الجديدة في المملكة المتحدة

رنا صلاح الدين - فرضت الحكومة البريطانية، سلسلة جديدة من الإجراءات الوقاية بشأن فيروس كورونا، في محاولة لاحتواء الارتفاع الثاني في الإصابات.

وتلزم القوانين الجديدة للحكومة البريطانية، جميع مراكز الترفية، بالغلق في تمام العاشرة مساءا.

وكشفت تقارير صحفية بريطانية، أنه يمكن لدور السينما الاستمرار في عرض الأفلام التي بدأت في العرض قبل هذا الوقت، ولن تُجبر دور السينما على الإغلاق مبكرًا كجزء من قيود كورونا، الجديدة في المملكة المتحدة.

وأكد توضيح لاحق من الحكومة أن حظر التجول سينطبق على دور السينما في إنجلترا واسكتلندا، ولكن فقط إلى الحد الذي لا يمكن أن تبدأ فيه الأفلام بعد الساعة العاشرة مساءً، أي إذا كان العرض كان قد بدأ بالفعل من قبل لن يتأثر، لكن لن تتمكن السينمات من بعد العرض بعد العاشرة.

يذكر أن الإعلان الأول عن القواعد الجديدة في البرلمان لم يناقش سوى الحانات والبارات والمطاعم ، مما أدى إلى ارتباك في صناعة الترفيه حول ما إذا كانت هذه القاعدة ستنطبق أيضًا على دور السينما والمسارح أم لا.