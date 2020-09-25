فاليري أبو شقرا بطلة مسلسل قصي خولي الجديد

متابعة بتجـــــــــــرد: يستعد النجم السوري قصي خولي لأداء دور البطولة في مسلسل “لا حكم عليه” من تأليف وسيناريو وحوار بلال شحادات ونادين جابر.
كشف مصدر لـ “ET بالعربي” أن ملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا ستشارك إلى جانب قصي خولي في بطولة المسلسل.
مسلسل “لا حكم عليه” يتألف من 15 حلقة، وسيتولى إخراجه المخرج اللبناني فيليب أسمر، وهو من إنتاج شركة “الصباح” التي لم تقرر بعد النجمة التي ستخوض البطولة إلى جانب قصي.
ويتناول المسلسل بعض القصص الاجتماعية الشائكة من بينها تجارة الأعضاء، على أن يعرض على إحدى المنصات المعروفة.
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