بالصورة – سوسن ارشيد بإطلالة جديدة بعدسة زوجها مكسيم خليل

متابعة بتجـــــــــــــرد: شاركت الممثلة السورية سوسن ارشيد جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، صورة بعدسة زوجها النجم السوري مكسيم خليل بإطلالة مميّزة بملابس الدينم (جينز)، وفق ما أوضحت في تعليقها عبر حسابها الرسمي على موقع “انستغرام”. وأطلت سوسن ببنطال قصير من الجينز مع توب كاشفة للبطن، مرتدية فوقها سترة صيفية من الجينز أيضاً. وتتميز علاقة خليل وأرشيد برومنسية ظاهرة وواضحة عبر حساباتهما على شبكات التواصل الإجتماعي، إلى جانب دعم كل واحد منهما للأخر. وكانت سوسن ارشيد احتفلت ببدء عرض مسلسل “المنصة” من بطولة خليل على شبكة “نتفليكس”، فنشرت الملصق الترويجي الخاص بالعمل، معلقةً بوقلها: “مبروك حبيبي مسلسل المنصّة عالنتفلكس وتلفزيون أبو ظبي بشهر ايلول بعرف قديش بذلت جهد وتعبت لتعمل شي جديد ومختلف موفق انت وكل فريق العمل ويارب يلاقي النجاح يلي بتتمناه فخورة فيك ياروح”.

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