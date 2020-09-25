بالصور – رانيا يوسف مرة جديدة بإطلالة جريئة على الشاطئ

متابعة بتجـــــــــــرد: أثارت النجمة المصرية رانيا يوسف إعجاب الجمهور مرة جديدة بإطلالة جريئة اعتمدتها على شاطئ البحر، حيث ارتدت فستاناً قصيراً من دون اكمام باللون الأحمر.

وكان لافتاً ظهور رانيا واضعة خاتماً ماسياً في يدها، على الرغم من إيضاحها في وقت سابق انها لم ترتبط.

وقالت رداً على الشائعات التي لاحقتها بسبب ارتدائها “دبلة خطوبة” قائلةً: “دي دبلة الشخصية “راجية” مش دبلتي، وإحنا بنصور من السادسة مساء حتى العاشرة صباحاً مشاهد الأكشن وانقلاب السيارات والحوادث في المسلسل، “شارع 9″ هو شارع حقيقي في منطقة المعادي ومليء بالقصص الحقيقية، وكلنا جيران نعرف بعضنا خلال أحداث المسلسل”.

وأضافت: “أجسّد في المسلسل شخصية امرأة تدعى “راجية”، وهي طبيبة نفسية، تكتشف خيانة زوجها لها في أول حلقة، وتحاول مواكبة الموضوع لتسير حياتها، ونرى على مدار الأحداث كيفية تعاملها مع المرضى، كما استعانت في الحقيقة ببعض الأطباء النفسيين لتكون لديها خلفية عن طبيعة العمل. ويتناول المسلسل العديد من القضايا خلال أحداثه، مثل مشكلة الإدمان والأهل المشغولين عن أولادهم، كما أن أحداثه تبدأ من عام 2009 حتى وقتنا هذا، وهو ينتمي الى فئة الأعمال المؤلفة من 45 حلقة، وسيُعرض خارج السباق الرمضاني”.