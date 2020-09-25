شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يجتمع مع أصدقائه على وليمة قبل حفله فى السعودية "صور" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المطرب محمد حماقي متابعيه وجمهوره بمجموعة صور من "الوليمة" التي حضرها برفقة أصدقائه في المملكة العربية السعودية، تزامنا مع حفله الذى يقيمه بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90، حيث نشر صورا له عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ظهر من خلالها وهو مع صديق له.
وكتب حماقي: "من منزل حبيبي محمد زكي بيت الكرم يا رب دايماً عامر ويحفظك ويحفظ عائلتك الكريمة ويحفظ حبيبنا عمو زكي اللي هرب بسرعة ومارضيش يأكل، وطبعاً زي ما انتوا شايفين كدة مارضيتش أتقل في الأكل قوي علشان الحفلة".
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وكان النجم محمد حماقى قد احتفل بوصول نسبة مشاهدة ألبومه "كل يوم من ده" على موقع "يوتيوب" إلى 500 مليون مشاهدة، وكتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام" "500 مليون شكرًا.. نصف مليار مشاهدة على يوتيوب وأنغامى خلال عام ونصف فقط".
وتضمن الألبوم 20 أغنية، وجاءت أسماء أغنيات الألبوم كالتالى: يتضمن 10 أغانى "يزلزال"، و"كل يوم من ده"، و"ليلى"، و"عيونه سهرانة"، و"صور"، و"أعمل إيه"، و"بقيت معاه"، و"ياغربة"، "البداية"، و"يا ستار"، و"قدام الناس"، "كفاية حلول وسط"، "راضينى"، و"راسمك فى خيالى"، و"لاعتاب ولا حيرة"، و"الحكاية حكايتنا"، و"عاش من شافك"، و"خلينا زى ما حنا"، و"قالو عنك"، "خدنى إليك".
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