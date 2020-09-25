شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يكشف كيفية قضاء يوم الجمعة مع أسرته "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أمير الغناء العربى هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، أن يوم الجمعة بالنسبة له هو يوم خاص جدا، قائلا عبر حسابه على تيك توك: "يوم الجمعة بالنسبالى أنا ونهلة والأولاد، بيكون يوم خاص جدا، بنخرج فيه ونتغدى كلنا مع بعض، ومحافظين على الموضوع ده من سنين طويلة لأنه بيكون يوم العيلة، وبعدين نرجع ننزل حمام السباحة ونلعب مع الكلاب وبركب عجل مع بعض، أو نجرج بالليل مرة تانية نروح سينما".

وأضاف أمير الغناء العربى: "أنا بحب السينما جدا وخصوصا لو كانت كوميدية، فيوم الجمعة ده مخصوص للبيت والأولاد".

@hanyshaker

يوم الجمعة في حياة ##هاني_شاكر♬ original sound - hanyshaker

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من ناحية أخرى، كشف أمير الغناء العربى هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، عن بداية مشواره الفنى فى الغناء والتمثيل، مؤكدا أن البداية كانت مع الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجى، الذى اكتشفه وقدمه للجمهور من خلال تلحين أول أغنية له وهى "حلوة يا دنيا".

وأضاف شاكر، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تيك توك، توالت بعد ذلك الأعمال مع محمد سلطان، وقدمنا "سيبونى أحب" و"ياريتك معابا"، ثم لحن مع منير مراد، رحمه الله، فى أغنية "قسمة ونصيب"، ثم أعمالى مع خالد الأمير، فى "كده بردو يا قمر"، ومجموعة كبيرة من الأغانى التى كان لها تأثير كبير فى مسيرتى ونجاحى فى عالم الفن.

وتابع أمير الغناء العربى: "لا يمكن أن أنسى دعم المطربات الكبار وردة وشادية وفايزة أحمد رحمهن الله، لأنى كنت عامل مشترك فى حفلاتهن سواء فى مصر أو خارجها، وكانوا يحرصن على وجودى معهن فى حفلاتهن، وهذا ما نفتقده الآن على الساحة الفنية".

وكان الفنان هانى شاكر انضم مؤخرا إلى تطبيق "تيك توك" مؤخرا، حيث شارك جمهوره أول مقطع فيديو عبر حسابه الرسمى على تطبيق "تيك توك" معلقا عليه: "حسابى الرسمى على تيك توك.. على الضحكاية"، حيث استهل أول ظهور له عبر تيك توك بأغنية "على الضحكاية".

من ناحية أخرى يحضر النجم هانى شاكر لتصوير أغنية جديدة بعنوان "عنيك مالت"، من كلمات صابر كمال وألحان حسين محمود، وتوزيع Jezo، وهندسة صوت ياسر أنور، ويقدم هانى الأغنية باللون الرومانسية تحمل طابع مقسوم حب وبهجة، ومن المقرر أن يتم تصويرها الأيام المقبلة من إخراج بتول عرفة، على أن يتم طرحه الشهر الجارى.