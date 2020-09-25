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أنغام تعلق على حفلها المميز بالسعودية احتفالا باليوم الوطنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة أنغام عن سعادتها بحفلها أمس فى المملكة العربية ، ضمن احتفالات العيد الوطنى السعودى الـ90، حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك صورتين لها من الحفل الذى أقيم مساء أمس الخميس، صحبتهما بتعليق: "سعدت بالاحتفال معكم باليوم الوطنى السعودى".

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وأحيت النجمة المصرية أنغام صاحبة الشعبية الكبيرة فى المملكة العربية السعودية، ظهرت خلاله بإطلالة مميزة مرتدية فستانا أخضر اللون، متزامنا مع لون العلم الوطنى السعودى، أدت خلاله العديد من أغانيها المميزة سواء الجديدة أو القديمة والتى غنتها أيضا باللهجة الخليجية.

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وكانت النجمة أنغام روجت لحفلها الأول فى المسرح المكشوف بمركز المنارة فى منطقة التجمع الخامس، المقرر لها يوم 9 أكتوبر المقبل، والتى تعد أولى حفلاتها منذ توقف إقامة الحفلات بسبب تفشى "كوفيد 19".

ونشرت أنغام مقطع فيديو قصير من إحدى حفلاتها السابقة، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، للترويج لحفلتها الجديدة بنهاية موسم الصيف بالمسرح المكشوف بمركز المنارة التجمع الخامس.

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