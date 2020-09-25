شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى فى أحدث فوتوسيشن على البحر "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوماً ما تخطف النجمة ليلي علوي الأنظار لها من فترة إلى أخرى، خاصة حينما تظهر في فوتوسيشن جديد لها مثلما ظهر خلال أحدث صور ظهرت فيها مؤخراً، حيث اتضح على الصور أنها تم التقاطها أثناء استمتاعها بأجواء الصيف، ويأتي ذلك بعدما شاركت مؤخراً تحديا جديدا انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لنشر صورتها في مرحلة الطفولة مقارنة بصورتها الحالية، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب عدد كبير من متابعيها.



ليلى علوي فى احدث صور لها

ونشر المصور خالد فضة صور الفنانة ليلى علوى الأخيرة عبر حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، وما أن نشرها حتى لاقت تفاعلا كبيرا من قبل محبي ليلى علوى ممن أثنوا على جمالها التى اعتادت الظهور به كل فترة.



ليلى علوى فى أحدث فوتوسيشن

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كما شاركت الفنانة ليلى علوى جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بمقطع فيديو يرصد توديعها للصيف والبحر على شواطئ الساحل الشمالي، وذلك مع قرب انتهاء العطلة الصيفية، حيث ظهرت في الفيديو على الشاطئ قائلة: "أنا بعشق البحر، بجد والله، نفسي أفضل عايشة في البحر على طول، مش عارفة أقوله باي باي".



ليلى علوى فى صور جديدة لها

وقضت الفنانة ليلى علوي العطلة الصيفية في إحدى القرى بالساحل الشمالي، وكانت تشارك جمهورها بصور وفيديوهات خلال استمتاعها بالصيف في الساحل، ففي وقت سابق، نشرت عبر انستجرام صورة جديدة لها وهي تستمتع بوقت الغروب على الشاطئ في إحدى القرى بالساحل الشمالى، وكتبت ليلى على الصورة قائلة: "غروب الشمس يجعلنا نشعر بالحنين إلى الماضى، ومع النظر إليه أنت من يقرر تشوفه كنهاية أو بداية".

كما تألقت الفنانة ليلى علوى في ظهور لها على البلاج خلال قضائها العطلة الصيفية في إحدى المدن الساحلية، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عددا من الصور خلال استمتاعها بالبحر في فصل الصيف، معلقة: "والروح إيه يداويها غير شمس وبحر ونسمة هوا".



ليلى علوي فى صورها الجديدة



ليلى علوي وصورها الجديدة