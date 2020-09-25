شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حفل الهضبة عمرو دياب فى السعودية المقرر غدا إلى وقت لاحق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الجهة القائمة على تنظيم حفل الهضبة عمرو دياب فى السعودية، التى تأتى ضمن احتفالات اليوم الوطنى السعودى، الذى كان مقررا غد السبت، تأجيله إلى وقت لاحق يحددا فيما بعد، حرصا على سلامة الجميع.

وقالت الجهة القائمة على تنظيم الحفل، فى بيان نشرته عبر صفحتها على فيس بوك وأعادت صفحة الهضبة مشاركتها: "حرصا منا على سلامة الجميع، فقد تقرر تقليص عدد حضور حفل الفنان عمرو دياب، للحد الأدنى، ولأن الحفل غير منقول تليفزيونيا، فقد تقرر تأجيله لموعد قادم بإذن الله".





ومن ناحية أخرى ما زالت أغنية "أماكن السهر" للهضبة تحقق نجاحا كبيرا يوما بعد الآخر، حيث قارب عدد مشاهداتها على موقع يوتيوب من 15 ملايين مشاهدة منذ طرحها، وتصدرت الأغنية قوائم الأكثر استماعا على تطبيقات الموسيقى المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى.