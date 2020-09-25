شكرا لقرائتكم خبر عن 70 فيلما و300 مونولوج فى حياة ثريا حلمى بنت الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم السبت ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة ثريا حلمى، ابنة محافظة المنيا، وهى الفنانة التى قدمت العديد من المونولوجات منها "عيب اعمل معروف"،" إدينى عقلك"، "يا سيدى عيب"، "فتح يابنى فتح شوف مين بيكلمك"، "لا مؤاخذة" و"إيد لوحدها متصقفش" وغيرها من المنولوجات التى نافس بها الرجال وقتها، حيث كانت لها طلة مميزة وكانت تغنى وترقص على المسرح مقدمة وجبة متكاملة للجمهور.

وقدمت العديد من الأفلام منها "أخيرا تزوجت"، "لو كنت غنى"، "العريس الخامس"، "نداء الدم"، "عريس الهنا"، "من الجانى"، "بائعة الخبز"، "السوق السوداء"، "ليلة الحظ"، "القرش الأبيض"، "ليلة الجمعة"، "كازينو اللطافة".

كما قدمت العديد من المسرحيات منها "لوكاندة الفردوس" مع عبد المنعم مدبولى و"مع خالص تحياتى"، وكان آخر أعمالها فيلم "2 ضد القانون"، فى العام 1992، مع عزت العلايلى وفيفى عبده، ورحلت عن عالمنا فى 9 أغسطس 1994 عن عمر يناهز 70 عاما، تاركة أكثر من 70 فيلم و300 مونولوج.