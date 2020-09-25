صور| من تامر حسني لحازم إمام.. زينة تكشف عن أصدقائها المفضلين

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة زينة متابعيها على إنستجرام بعدة صور لها مع اصدقائها، وتضمنت الصور النجوم تامر حسني، وكابتن الزمالك السابق حازم إمام، بالإضافة إلى مجموعة من أصدقائها.

وكان النجم تامر حسني ظهر مع الفنانة زينة وشقيقتها يرقصون علي أغنيته الجديدة "اختراع"، في أحد الحفلات الخاصة، والتي حققت نجاحا كبيرا منذ طرحها حيث حققت 20 مليون مشاهدة.

زينة

وعلقت زينة علي صورها مع أصدقائها بوصفهم أنهم "أصدقاء العمر".

Advertisements

وانتهى تامر حسنى من تسجيل جميع أغانى ألبومه "خليك فولاذى" الجديد، ويعمل حاليا على وضع اللمسات النهائية عليه، من مكساج وماستر، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة.

زينة

الجدير بالذكر، أن شقيقة زينة قد خسرت دعوى قضائية ضد النجم أحمد عز، والذي اتهمته بالتعدي عليها بالضرب في الساحل الشمالي، خلال شجار جمع بينهما.