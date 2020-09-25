خانته زوجته.. معلومات مثيرة لا تعرفها عن ويل سميث في عيد ميلاده الـ 52

رنا صلاح الدين - يحتفل النجم الهوليودي ويل سميث بعيد ميلاده الـ 52، اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر، والذي ذاعت شهرته من خلال حسه الكوميدي.

وتوقف ويل سميث عن تقديم أفلام الاكشن والحركة والتي صنع فيها نجاح كبير، مثل Bad Boys for Life، Hancock.

ويعد فيلم I Am Legend وهو الفيلم الذي اثبت من خلاله قدراته التمثيلية، حيث أن 90% من أحداثه يظهر فيها ويل وحيدا.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور الأتية عدد من المعلومات المثيرة التي تعرفها عن "ويل سميث":

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1- لدي ويل سميث تقريبا 4 أفلام في طور الإنتاج كلها متوقفة بسبب جائحة كورونا وتلك الأفلام هي King Richard، و Bad Boys 4، و Bright 2، و The Council.

2- كان عام 2020 ملئ بالإحداث للنجم، فمنذ شهرين تقريبا تصدر ويل سميث وزوجته جادا سميث قوائم البحث وذلك بعدما اعترفت جادا أنها قامت بخيانته، وهو جالس أمامها في بث مباشر على "فيسبوك".

3- آثارت أزمة ويل سميث وزوجته جدل كبير، وخاصة بعدما اظهر سميث تفاهمه لما فعلته زوجته وهذا الأمر الذى اثار استغراب متابعيه.

4- مرت الأزمة بعد نشر العديد من الشائعات التي تزعم انفصال الزوجين لكن الأمر انتهى بسلام وظل ويل وجادا سميث معا.