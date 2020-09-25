نادين نسيب نجيم بدون "فلتر"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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"الخليج 365" من بيروت: نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم تدوينة عبر حسابها على الإنستغرام مرفقة بصور لوجهها، الذي يتعافى من الجروح التي أصابتها جراء تناثر زجاج نوافذ منزلها إثر إنفجار مرفأ بيروت.

وكتبت معلقة: "إنها أنا، بدون فلتر.. شكراً يا رب على كل شيء وأنا ممتنة كتير وايجابية كتير وبعدني بحب الحياة وكل لحظة بقول نشكر الله".

وتابعت :"الحياة بعدا قدامنا ولازم نعيشها صح طالما الله كاتبلنا عمر".



وكانت الشائعات قد إنتشرت إثر دخولها المستشفى عن تشوهات حصلت لوجهها بسبب الإنفجار حيث إكتفت في البداية بنشر صورة جانبية بعيدة لها على فراش المستشفى، ويوم خروجها نشرت صورة أقرب تظهر تعافي وجهها وآثار جروح بسيطة لتنفي الشائعة.

لكنها هذه المرة نشرت صور قريبة لوجهها بالكامل لتثبت أنها بخير وتطمئن جمهورها.