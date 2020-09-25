شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى بإطلالة مبهجة فى أحدث جلسة تصوير على البحر بالساحل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة ليلى علوى لجلسة تصوير جديدة مع المصور خالد فضة، على البحر بالساحل الشمالى، مستغلة تواجدها هناك لقضاء الأيام الأخيرة من الأجازة الصيفية، وظهرت ليلى علوى باطلالة مبهجة مرتدية فستان "برتقالى" صيفى، وبمجرد نشر الصور على انستجرام لاقت اعجابا كبيرا من متابعيها.

حرصت ليلى علوى على تهنئة المملكة العربية السعودية باليوم الوطنى السعودى الـ90 أول أمس الأربعاء عبر حسابها على تويتر، وكتبت "فى العيد الوطنى السعودى الـ90 نهنئ أشقاءنا فى أرض الحرمين قيادة وشعبا وندعو للمملكة العربية السعودية بالخير والأمان والازدهار وأن يديم المحبّة بين البلدين حكومة وشعبا".

كما كانت أحيت مؤخراً ذكرى رحيل والدتها، بكلمات مؤثرة، علقت بها على مجموعة من الصور التى نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى، انستجرام"، وذكرت ليلى علوى والدتها، أيامها وسعادتها معها، وشعورها حينما غادرت الدنيا، حيث قالت ليلى علوى "كل يوم بيعدي عليا وإنتي مش معايا ملوش طعم، كل فرح ونجاح وانتي مش جنبي ناقص ، كل لحظة باشتاق فيها لحضنك ونصيحتك وقوتك ودعمك باضعف أكتر وباشتاقلك أكتر ، من يوم ما مشيتي كبرت فجأة".



ليلى علوى



ليلى علوى



ليلى علوي

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ليلى علوي



النجمة ليلى علوى



النجمة ليلى علوى



ليلى علوى فى احدث جلسة تصوير على البحر



ليلى علوى فى احدث جلسة تصوير على البحر