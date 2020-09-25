شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة عوض داخل الجامعة الأمريكية لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواجد الفنانة جميلة عوض اليوم الجمعة، داخل الجامعة الأمريكية بمنطقة التجمع الخامس بسبب مسلسل "إلا أنا" حيث تصور حكايتها بالمسلسل "لازم أعيش"، بديكور بنك وتجسد دور موظفة فى احدى البنوك خلال الأحداث، وابنة نجلاء بدر وتتوالى الأحداث فى إطار يحمل طالع الإثارة والتشويق.

حكاية "لازم أعيش" تأليف نجلاء الحدينى، وإخراج مريم أحمدى، بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنوروسلمى أبو ضيف، فراس سعيد، باسم مغنية، سلوى محمد على، والحكاية هى السادسة والأخيرة من مسلسل "إلا أنا" الذى تقف على انتاجه شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية ويعرض على شاشة .dmc

"إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.