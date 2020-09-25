شكرا لقرائتكم خبر عن سامى مغاورى: "حامد" فى فيلم الساحر من أكتر الشخصيات اللى مثلتها وأثرت فى المشاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان القدير سامى مغاورى، أن شخصية "حامد" التى قدمها فى فيلم الساحر، للفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز، من أكثر الشخصيات التى أداها وأثرت فى المشاهدين، قائلا عبر حسابه على انستجرام: "من أكتر الشخصيات اللى مثلتها وأثرت فى المشاهد، شخصية حامد من فيلم الساحر، بطولة الراحل محمود عبد العزيز، إخراج الراحل رضوان الكاشف".





من ناحية أخرى، انضم بشكل رسمي الفنان سامى مغاورى إلى فريق عمل فيلم "سقراط ونبيلة" مع كل الفنان أحمد فتحى وأشرف عبد الباقى، وهو من نوعية أفلام الكوميديا، تأليف عبد الفتاح كمال، وإخراج هشام الشافعى، ومن المقرر البدء في تصويره مطلع شهر أكتوبر المقبل، وتجرى الشركة المنتجة بالاتفاق مع المخرج ترشيح باقى الأبطال حالياً، حيث إن الفنانة الاستعراضية دينا، مرشحة للبطولة النسائية، كما تم ترشيح بعض الأسماء، ومن المقرر الإعلان عن كافة التفاصيل خلال الفترة المقبلة .

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ويعرض للفنان سامى مغاورى حاليا مسلسل "قوت القلوب" على قناة الحياة للمؤلف محمد الحناوى، والمخرج الكبير ‏مجدى أبو عميرة، ومن بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، ‏رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان ، فراس سعيد، نرمين ‏ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، مدير تصوير هيثم ناصر، وتأليف محمد الحناوى، ‏وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجى‎.‎

تدور أحداث العمل حول "قوت" التى تعمل مدرسة تحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ‏ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ‏ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل.‏