شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد شاشو أول عازف على الهواء بدون لمس الآلة الموسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأول مرة فى الوطن العربى يعزف الموسيقار الشاب محمد شاشو الملقب بـ"يانى مصر" على الهواء ويخرج نغمات دون أن يلمس الآلة الموسيقية التى يستخدمها، وهى تجربة فريدة لم تقدم من قبل فى الوطن العربى، لكنه استطاع أن ينفذها ليبهر كل من يشاهده، حتى إن البعض اعتبره سحر أو خدعة بصرية، لكنها حقيقة يشرحها الفنان محمد شاشو لليوم السابع، قائلا: هى بالفعل آلة اسمها الثيرمين يتم العزف عليها من خلال الموجات والإشارات الكهرومغناطيسية من خلال اثنين من "الأنتنا" وهى من أصعب الآلات فى العالم واخترعها الروسى الأمريكى ليون ثيرمين عام 1927 ولم تدخل الآلة فى الموسيقات لأنها صعب العزف عليها جدا لكنى عزفت عليها وأنا "مغمى عينى" وهذا الجديد.

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شاشو يعزف بدون علي الهواء بدون لمس للآلة

يذكر أن محمد شاشو عزف من قبل على البيانو من خلال أوتاره وليس أصابعه الشهيرة الملونة باللونين الأبيض والأسود وكانت تجربة فريدة أيضا فى وطننا العربي بعد أن فتح البيانو من الداخل وعزف عليه، كما نفخ من قبل في الهاتف وأخرج معزوفات ومقطوعات موسيقية فهو يدخل التكنولوجيا في عالم الموسيقي التي بالفعل اجتاحت العالم وله تجارب كثيرة فريدة من نوعها، كما أنه يقدم حفلات "وان مان باند" فيعزف على 15 جهازا لايف بمفرده ولديه دائما حلم تجديد الفكر الموسيقي أو الخطاب الموسيقي في الوطن العربي ودائما لديه اختراعات فى الموسيقى ولذلك لقبه الإعلامى عمرو أديب بـ"يانى مصر".

وكان شاشو مؤخرا قد تعاون مع الفنانة بشرى فى أغنية "خيوط الأمل"، التي قدمت في افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمدينة الروبيكى الصناعية للغزل والنسيج، كما كما وضع الموسيقية التصويرية لعدة أفلام منها : فيلم "صابر جوجل " بطولة محمد رجب وفيلم "سعيد كلاكيت" بطولة عمرو عبد الجليل وفيلم "بيكيا" لمحمد رجب أيضا وفيلم "أبو العريف" ومسلسل الكارتون "أباظة" الذي قام ببطولته ماجد الكدواني ومسلسل "تماسيح النيل" بطولة جميل راتب وعماد رشاد.