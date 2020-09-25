شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير اسم فيلم على ربيع وعمرو عبد الجليل لـ"الخطة العايمة" وطرحه 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن صناع فيلم "الخطة العامية" عن طرحه فى دور العرض السينمائية يوم 6 أكتوبر المقبل، وذلك بعد تغيير اسمه إلى "الخطة العايمة" باستبدال حرفين فقط، حيث تم طرح الأفيش الرسمى بالاسم الجديد وذلك بعدما تم طرح نفس الأفيش باسم "الخطة العامية" قبل أسبوع، ليجدوا غضبا من الكاتب عمر طاهر الذى أعلن عن وجود مشروع سينمائى معلن عنه يجمعه بالنجم محمد هنيدى ويحمل نفس الاسم.



الخطة العايمة

وكتب عمر طاهر على تويتر بعد طرح الأفيش الأول:" مش من قلة الأسامي يا جماعة ما المشروع الناس كلها عارفاه"، أن مشروع فيلمه "الخطة العامية" كان معروف للجميع وكتبت عنه وسائل الإعلام كثيراً وهو ما جعل طاهر ويوضح هذه الأمور"، ليخرج على ربيع بطل الفيلم مباشرة ويؤكد أن اسم الفيلم سيتم تغييره قريباً وهو ما حدث بالفعل.



تعليق عمر طاهر

"الخطة العايمة" بطولة على ربيع ومحمدعبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج معتز التونى.

وتدور أحداث فيلم "الخطة العايمة" حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك ويتم الاستعانة بشخصين مكفوفين للعملية، ومع تتابع الأحداث تقع العديد فى المفارقات الكوميدية، وذلك مع محاولات أفراد العصابة سرقة البنك.