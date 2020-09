شكرا لقرائتكم خبر عن 10 إطلالات لكاترين زيتا جونز أكثر النساء جاذبية فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتميز النجمة العالمية كاترين زيتا جونز بالأناقة والشياكة والابتسامة الدائمة في كل إطلالاتها، فهي صاحبة لقب أجمل ابتسامة في هوليوود كما يلقبونها، واليوم ذكرى ميلادها فهى من مواليد 25 سبتمبر عام 1969 في مدينة سوانزي في ويلز لاب ويلزي وأم أيرلندية .



كاترين زيتا جونز

كاترين تتميز بالإطلالات المميزة دائما في كل ظهور لها سواء في حفلات الأوسكار أو افتتاح أفلامها وهي بالمناسبة حصلت علي جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم " شيكاغو" ، كما حصلت بنفس الدور على جائزة أفضل ممثلة في دور ثانوي من الأكاديمية البريطانية لفنون الفيلم والتلفزيون، مثلت في العديد من الأفلام منها أوشن 12 وذا ترمينال وشيكاغو وآثار جانبية.



كاترين زيتا جونز وابتسامتها الساحرة

كاترين بدأت في التمثيل من خلال المسرح منذ أن كانت طفلة ثم عرض عليها أدوار تلفزيونية كان أهمها دور "ميريات" في المسلسل البريطاني The Darling Buds of May عام 1991، وبعدها حصلت على دور في مسلسل The Young Indiana Jones Chronicles عام 1992، ومن بعد ذلك شاركت زيتا جونز في أفلام سينمائية لم تحقق نجاحاً ملحوظاً، وفي عام 1998 نالت على أول دور بطولة في فيلم سينمائي ضخم الإنتاج وهو فيلم The Mask of Zorro .



كاترين جيتا جونز

بعيدًا عن الشاشة، كانت حياة زيتا جونز الخاصة مليئة بالإثارة، ففي عام 1998، التقت الممثل الأسطوري مايكل دوجلاس في مهرجان دوفيل السينمائي. ووفقًا لما ورد في الكثير من التقارير، فبعد لقائه بها مباشرة، قال لها أريد أن أصبح والد أطفالك وأصبح الزوج ثنائيًا رائعًا، على الرغم من فارق ال25 عامًا بينهما. واستقبلا طفلهما الأول دايلن، عام 2000 . وفي وقت لاحق من ذلك العام، تزوج دوجلاس بزيتا جونز في فندق البلازا الفاخر في نيويورك أما من حيث ديانة كاثرين زيتا جونز ومعتقداتها وطائفتها الأصلية ، فقد ولدت لعائلة مسيحية كاثوليكية.



كاترين

من الصدف الغريبة في حياة كاترين زيتا جونز أنها تجمعها مع زوجها مصادفة غريبة، إذ وُلدت هي وزوجها في اليوم نفسه مع فارق 25 سنة بينهما ، وكاثرين زيتا جونز مغرمة برياضة الجولف ، وصنفت 3 مرات في قائمة أكثر النساء جاذبية في العالم والدور الذي لعبته في فيلم The Mask Of Zorro هو الذي قدمها إلى السينما الأمريكية .

Advertisements



كاترين في اطلالتها