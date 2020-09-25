شكرا لقرائتكم خبر عن يارا فى صورة مع سواريز بعد رحيله عن برشلونة: حظا سعيدا فى المرحلة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة اللبنانية يارا، المعروفة بعشقها الشديد لنادى برشلونة الإسبانى، على توديع النجم الأورجوانى لويس سواريز، الذى رحل عن النادى الكتالونى وانتقل لنادى أتليتكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ونشرت يارا، عبر حسابها على تويتر، صورة جمعتها مع سواريز، صحبتها بتعليق: "بس هيك.. حظًا سعيدًا، وكل التوفيق لك وأنت تنتقل إلى المرحلة الجديدة فى حياتك".



أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن النجم الأوروجويانى لويس سواريز اجتاز بالفعل الفحص الطبى فى ناديه الجديد أتلتيكو مدريد، بعد الانتقال إلى العاصمة الإسبانية صباح اليوم، الجمعة، لاستكمال إجراءات انتقاله إلى البارسا، وذكرت الصحيفة الكتالونية أنه كان من المقرر أن ينتقل اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا إلى مدريد أمس، الخميس، ولكنه تأخر بسبب إنهاء الإجراءات والالتزامات مع ناديه القديم برشلونة التى لا تزال البعض منها قائما حتى الوقت الحالي. Advertisements





وبمجرد حل كل هذه المشكلات، سيتمكن اللاعب من التوقيع مع الروخى بلانكوس لمدة موسمين براتب صافى 7.5 مليون يورو سنويًا، ليتمكن من بدء التدريب مع الفريق مباشرة، لكنه لن يتمكن من مقابلة دييجو سيميونى مدرب الفريق، الذى لا يزال يخضع للحجر الصحى بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ويتدرب أتلتيكو مدريد بعد قليل، وسيكون سواريز حاضرًا للتدريب للتواصل مع زملائه الجدد، ولكنه لن يستطيع مقابلة مواطنه خوسيه خيمينيز المصاب هو الآخر بفيروس كورونا.

ويزور اللاعب ملعب "واندا ميتروبوليتانو" إذا سمح الوقت وسيخضع لجلسة تصوير، ثم إجراء أول مقابلة مع النادى عندما يمكن الإعلان رسميًا عن توقيعه.

ويمكن لسواريز الظهور لأول مرة مع أتلتيكو مدريد الأحد المقبل ضد غرناطة إذا لم تكن هناك مشكلة جسدية تمنعه.