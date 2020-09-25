شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نجيم x صور تبرز تغير وجهها بعد إصابتها بانفجار بيروت: شكراً يا رب على كل شىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة اللبنانية نادين نجيم متابعيها على موقع انستجرام من خلال حسابها الرسمي عليه عدة صور لها، ظهرت فيها بدون ميكب أو فلاتر للصورة مثلما أعلنت في تعليقها على الصورة، حيث كتبت : "شكرا يا رب على كل شىء، وانا ممتنة كتير، وإيجابية كتير، بعدني بحب الحياة وكل لحظة بقول نشكر الله،.. لانه الحياة بعدا قدامنا ولازم نعيشها صح طالما الله كاتبلنا عمر".



نادين نجيم

وهي الصور التي ما إن نشرتها حتى تفاعل معها متابعيها خاصة أن تلك الصور جاءت بعد فترة من اصابتها جراء انفجار مرفأ بيروت.

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نادين نجيم فى احدث صور لها

وكانت حرصت النجمة اللبنانية نادين نجيم، على نشر مجموعة صور جديدة لمرفأ بيروت من شرفه منزلها التي تطل على موقع الانفجار، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، للتعبير عن حبها بلادها .

وظهر مرفأ بيروت في الصور التي نشرتها النجمة اللبنانية نجيم، وهو في حالة دمار بعد الانفجار، وكتب قائلة "بعدك حلوة يا بيروت رغم الدمار".يذكر أن نادين نسيب نجيم، خضعت مؤخرا لعملية جراحية على خلفية إصابتها فى انفجار مرفأ بيروت، وخلف سقوط الآلاف من الجرحى وعشرات القتلى.

وكانت الفنانة اللبنانية، كشفت عن اللحظات الأخيرة قبل تفجير مرفأ بيروت منذ أيام، التى التقطتها من عدسة موبايلها والتى ظهرت من خلالها وهى تقف بجوار النافذة وتلتقط الحريق الأولى للحادث قبل لحظات من التفجير الذى أسقطها أرضاً وكتبت نادين نجيم على الفيديو الذى نشرته عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام: "اللحظة المشئومة، كنت ماسكة التليفون وصرخت، هل قد كنت قريبة بشكر الله، ألف مرة أنه بعدنى عايشة".