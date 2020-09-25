شكرا لقرائتكم خبر عن غرائب حياة توفيق الدقن "رفض الاحتراف بالزمالك وعاش باسم أخيه الميت" في حكايات زينب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكشف الحلقة الجديدة من برنامج حكايات زينب، أسرار حياة الشرير الظريف توفيق الدقن، من خلال معلومات تنشر عنه لأول مرة، توضح ما عاشه الفنان الكبير من مفارقات وغرائب ومعاناة.

وأوضحت الكاتبة الصحفية زينب عبد اللاه التى تقوم بإعداد وتقديم برنامج حكايات زينب، كيف اختلطت الكوميديا بالتراجيديا والمعاناة بالتحدى والنجاح فى حياة توفيق الدقن، وكيف لعبت الصدفة دورها فى حياة الفنان الكبير، ولماذا كان يقول دائماً أنه يعيش صدفة وبدل فاقد.

وكشف برنامج حكايات زينب من خلال حوار أجرته الكاتبة زينب عبد اللاه مع المستشار ماضى توفيق الدقن ابن الفنان الكبير، تفاصيل بدايات ونشأة توفيق الدقن، وكيف عاش باسم أخيه الميت، ولماذا لقب فى طفولته بلقب الشيخ العجوز، وتفاصيل العرض الذى قدمه له نادى الزمالك للعب بين صفوفه، حيث كان الدقن ماهراً فى رياضة كرة القدم ، والسبب الغريب وراء رفضه لهذا العرض.

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كما أوضح البرنامج كواليس أشهر إيفيهات الشرير الظريف ولماذا رفضته لجنة الاختبارات التى ضمت الفنان الكبير نجيب الريحانى عندما تقدم للدراسة بمعهد التمثيل؟

وكشف البرنامج تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة الفنان الكبير توفيق الدقن وآخر وصاياه قبل وفاته.

يعرض برنامج حكايات زينب الجمعة من كل أسبوع على موقع الخليج 365، ويكشف أسرار النجوم من خلال الاستناد إلى معلومات موثقة سواء من أبناء وأسر هؤلاء النجوم أو من خلال المذكرات والمقالات التى كتبها هؤلاء النجوم بأنفسهم.