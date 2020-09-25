شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الحكيم مع سليم سحاب فى حفل غنائى كبير بالأوبرا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حفلا فنيا بقيادة المايسترو سليم سحاب، وذلك فى تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة، ومن المقرر أن يحييها كل من ريهام عبد الحكيم، وياسر سليمان، وأحمد عفت، وصول كمان مصطفى عبد النبى.

وفى الحفل سيتم عزف عدد مميز من المقطوعات الموسيقية لأغانى " حقابلة بكره - لحن الوفاء – الاطلال - لسه فاكر - لعبة الايام - ليلي نهاري لـ رياض السنباطي ، مغرم صبابة لـ بليغ حمدي ، بتبص لي كده ليه لـ محمد القصبجي، كعب الغزال لـ منير مراد ، بيني وبينك ايه لـ كمال الطويل ، جبار - الاسمراني لمحمد الموجي الى جانب موسيقى دقات القلب لأحمد فؤاد حسن واحتار خيالي لحسين جنيد.

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وشمل برنامج عودة أنشطة الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية، حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى منهم المطرب على الحجار والفنان مدحت صالح، أوركسترا القاهرة السيمفونى، رائد موسيقى ‏الجاز يحيى خليل والنفيخة، مسار إجبارى، فرقة أوبرا القاهرة، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، المنشدان وائل الفشنى - الشيخ ‏ايهاب يونس، بغدادى بيج باند، فرسان الشرق للتراث (عرض ريا وسكينة)، سعيد الارتيست، نسمة محجوب، اوركسترا صوت مصر ‏بقيادة المايسترو احمد عاطف، فرقة الرقص المسرحى الحديث (عرض دموع حديد)، فرقة باليه أوبرا القاهرة، نوران أبو طالب، وسط ‏البلد.