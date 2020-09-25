صور.. محمد رمضان في جلسات عمل مع مؤلف ومخرج مسلسله "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
يواصل الفنان محمد رمضان، تحضيراته لمسلسله الجديد "موسى"، حيث جمعته جلسات عمل مع مؤلف ومخرج العمل.
ونشر "رمضان" صور خلال التحضيرات، عبر حسابه بموقع إنستجرام، وعلق: "جمعة مباركة، وموفقة علينا جميعا.. جلسات عمل موسى، رمضان ٢٠٢١.. المخرج محمد سلامة، والمؤلف ناصر عبد الرحمن، إنتاج سينرجي.. ثقة في الله نجاح".
مسلسل"موسى" يعرض في دراما رمضان ٢٠٢١ ، وهو من بطولة محمد رمضان، إيمان العاصي، أيتن عامر، وإنتاج شركة سينرجي، و إخراج محمد سلامة، و تأليف ناصر عبدالرحمن.
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