صور.. محمد رمضان في جلسات عمل مع مؤلف ومخرج مسلسله "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

يواصل الفنان محمد رمضان، تحضيراته لمسلسله الجديد "موسى"، حيث جمعته جلسات عمل مع مؤلف ومخرج العمل.

ونشر "رمضان" صور خلال التحضيرات، عبر حسابه بموقع إنستجرام، وعلق: "جمعة مباركة، وموفقة علينا جميعا.. جلسات عمل موسى، رمضان ٢٠٢١.. المخرج محمد سلامة، والمؤلف ناصر عبد الرحمن، إنتاج سينرجي.. ثقة في الله نجاح".

مسلسل"موسى" يعرض في دراما رمضان ٢٠٢١ ، وهو من بطولة محمد رمضان، إيمان العاصي، أيتن عامر، وإنتاج شركة سينرجي، و إخراج محمد سلامة، و تأليف ناصر عبدالرحمن.