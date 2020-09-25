"ربنا يثبتك".. هكذا علق نجوم الفن على اعتزال مي فخري التمثيل وارتداء الحجاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت عدد من الفنانات، التعليق على ارتداء الفنانة مي فخري الحجاب واعتزال التمثيل.

وعلقت الفنانة نهى عادل: "قمر حبيبتي.. ما شاء الله "، كما علقت الفنانة سوار النجار شقيقة إيناس النجار، قائلة: "بسم الله ما شاء الله، ألف مبروك، ربنا يثبتك".

فيما كتبت الفنانة لقاء سويدان: "ربنا يسعد قلبك، ويوفقك للخير، ويثبتك"، وكتبت الفنانة ياسمين نيازي: "يا قمر يا ميوش"، وعلقت الفنانة دنيا المصري: " ألف مليون مبروك يا روحي.. ربنا يثبتك".

وكانت الفنانة مي فخري، قد فاجأت الجميع اليوم بارتداءها الحجاب،كما أعلنت ابتعادها عن التمثيل، حيث نشرت صورة لها بالحجاب، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحمد لله، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.. اللهم الثبات ".

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وحذفت مي فخري، جميع صورها السابقة قبل ارتداء الحجاب، مكتفية بوضع الصور التي ترتدي فيها الحجاب فقط.

وحول تعريفها بنفسها عبر حسابها على إنستجرام، كتبت أنها كانت ممثلة وعارضة أزياء والآن مجرد إنسان أقل من العادي.

وقالت "مي" في أحد الفيديوهات لها: "موضوع التمثيل مش عايزاه تاني، وقررت الإبتعاد عنه".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي فخري، الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس" بطولة جمال سليمان، صابرين، كمال أبو رية، وهو من تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد خالد أمين، ومن إنتاج لؤي عبد الله.

وكانت مي، قد شاركت في عدد من الأعمال الدرامية منها "نصيبي وقسمتك 3" في حكاية "براد شاي" و"حكايات بنات 3" وقدمت دور "فريدة النشار" في مسلسل "هبة رجل الغراب" بدلا من ريهام حجاج.