"المحلاوي الأصيل".. المخرج عمرو عرفة يهنئ محمود البزاوي بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : حرص المخرج عمرو عرفة، على تهنئة الفنان محمود البزاوي، بعيد ميلاده. ونشر "عرفة" صورة للبزاوي، عبر حسابه بموقع تويتر، وعلق: "‏المحلاوي الأصيل .. الممثل الموهوب .. صاحب صاحبه .. كل سنه وأنت طيب يا حودة". يذكر أن الفنان محمود البزاوي، من مواليد 25 سبتمبر 1963، بمدينة المحلة الكبرى. وهو مؤلف وممثل. ومن أبرز أعمال محمود البزاوي "همام في أمستردام"، "كلبش"، "لحظات حرجة"، "العندليب حكاية شعب"، "الزوجة الرابعة"، "ريا وسكينة"، وغيرها.

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