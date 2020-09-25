تعاون جديد يجمع أحمد صلاح حسني مع بهاء الدين محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
كشف الشاعر بهاء الدين محمد، عن تعاون جديد يجمعه بالفنان أحمد صلاح حسني، خلال الفترة المقبلة.
ونشر "بهاء الدين" صورة تجمعه بالفنان الشاب، عبر حسابه بموقع إنستجرام، وعلق: "ناويين على فن جديد، انتظروا أغاني جريئة بأفكار مختلفة مع صاحبي المتعدد النجومية، نجم كرة، نجم تمثيل، نجم تلحين، الفنان أحمد صلاح حسني".
يذكر أنأحمد صلاح حسني، يستعد لبطولة مسلسل جديد، ويشاركه البطولة إيمان العاصي، إسلام جمال، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج أحمد سمير فرج، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي.
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