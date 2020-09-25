الفنانة مي فخري تعتزل الفن وترتدي الحجاب: "اللهم الثبات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

فاجأت الفنانة مي فخري، جمهورها بارتدائها الحجاب، وابتعادها عن التمثيل.

ونشرت "فخري" صورة لها بالحجاب، عبر حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت: "الحمد لله، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، اللهم الثبات".

وحذفت مي فخري جميع صورها السابقة قبل ارتداء الحجاب، مكتفية بوضع الصور التي ترتدي فيها الحجاب فقط.

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وحول تعريفها بنفسها عبر حسابها على إنستجرام، كتبت أنها كانت ممثلة وعارضة أزياء والآن مجرد إنسان أقل من العادي.

وقالت مي، في أحد الفيديوهات لها: "موضوع التمثيل مش عايزاه تاني، وقررت الابتعاد عنه".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي فخري، الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس"، وهو من بطولة جمال سليمان محمود عبد المغني، صابرين، منة فضالي، إيمان العاصي، أحمد صفوت، كمال أبو رية، وهو من تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد خالد أمين، ومن إنتاج لؤي عبد الله.

وكانت مي قد شاركت في عدد من الأعمال الدرامية منها "نصيبي وقسمتك 3" في حكاية "براد شاي" و"حكايات بنات 3" وقدمت دور "فريدة النشار" في مسلسل "هبة رجل الغراب" بدلا من ريهام حجاج.