فن ومشاهير

تراند اليوم : شاهد.. غرق منزل فنان شهير وفنانات: إحنا زيك نفس المنظر

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نشر الفنان المصري مجدي كامل، فيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، كشف من خلاله آثار الدمار الذي حل بمنزله بعد أن غرق بالمياه خلال الأيام الماضية.

وعلق كامل على الفيديو: "قدر الله وماشاء فعل.. الحمد لله"، ونال الفيديو العديد من التعليقات من جمهوره وأصدقائه، وعلقت الفنانة رانيا محمود ياسين، قائلة: "إحنا زيك بالظبط نفس المنظر قدر الله وماشاء فعل".

وكانت الفنانة مها أحمد، قد كشفت في وقت سابق عن غرق منزلها بالمياه، وكتبت عبر حسابها على "إنستغرام": "بيتي غرق مايه ومش عارفين إيه السبب.. سترك يا رب".

ولم يذكر الفنان المصري سبب غرق المنزل أو مكان تواجده

 

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