تراند اليوم : شاهد.. غرق منزل فنان شهير وفنانات: إحنا زيك نفس المنظر

نشر الفنان المصري مجدي كامل، فيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، كشف من خلاله آثار الدمار الذي حل بمنزله بعد أن غرق بالمياه خلال الأيام الماضية.

وعلق كامل على الفيديو: "قدر الله وماشاء فعل.. الحمد لله"، ونال الفيديو العديد من التعليقات من جمهوره وأصدقائه، وعلقت الفنانة رانيا محمود ياسين، قائلة: "إحنا زيك بالظبط نفس المنظر قدر الله وماشاء فعل".

وكانت الفنانة مها أحمد، قد كشفت في وقت سابق عن غرق منزلها بالمياه، وكتبت عبر حسابها على "إنستغرام": "بيتي غرق مايه ومش عارفين إيه السبب.. سترك يا رب".

ولم يذكر الفنان المصري سبب غرق المنزل أو مكان تواجده