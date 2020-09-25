شاهد رامي رضوان يشارك في تحدي الطفولة

شارك الفنان رامي رضوان في تحدي صورتك من الطفولة الذي شارك في عدد كبير من النجوم ، وذلك عبر حسابه الرسمي علىانستجرام.
إذ نشر رضوان صورة له في مرحلة الطفولة إلى جانب المرحلة الحالية وعلق قائلًا : "هو أنا محبوس جوا الكرافات من صغري ولا أيه يهده الفورمال بصوت فاهيتا، شكرًا آية على الصورة.
ويشار إلى أن رامي يقوم حاليًا بتقديم برنامج "مساءdmc" ويذاع على شاشة dmc .
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