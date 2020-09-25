فن ومشاهير

شاهد رامي رضوان يشارك في تحدي الطفولة

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 شارك الفنان رامي رضوان في تحدي صورتك من الطفولة الذي شارك في عدد كبير من النجوم ، وذلك عبر حسابه الرسمي على

انستجرام.
 إذ نشر رضوان صورة له في مرحلة الطفولة إلى جانب المرحلة الحالية وعلق قائلًا : "هو أنا محبوس جوا الكرافات من صغري ولا أيه يهده الفورمال بصوت فاهيتا، شكرًا آية على الصورة. 
 ويشار إلى أن رامي يقوم حاليًا بتقديم برنامج "مساءdmc"  ويذاع على شاشة dmc .

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