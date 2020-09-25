شاهد..أحمد فلوكس يشارك في تحدي الطفولة

شارك الفنان أحمد فلوكس جمهورة صورة له في تحدي الطفولة، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نشر فلوكس صورة له مدمجة مع

أخرى في مرحلة الطفولة باللون الأبيض و الأسود، وتفاعل الجمهور عليها بالإعجاب ومتمنيين له دوام النجاح والتفوق في حياته الشخصية والفنية.

ويذكر أن أخر أعمال فلوكس كانت في مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" وظهر فيه كضيف شرف، تأليف أيمن وتار، إخراج خالد حلفاوي، بطولة دنيا سمير غانم، شيماء سيف، سمير غانم، عمرو وهبة.

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