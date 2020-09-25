الأحد.. حفل شعر غنائي لكل من عبدالشافي ومحمد المحمدي فى الساقية

تستعد ساقية عبدالمنعم الصاوي، لتنظيم حفل شعر غنائي لكل من الشاعرين "عبدالشافى" و"محمدالمحمدى"، وذلك يوم الأحد المقبل27 من سبتمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً. عبدالشافي عصام مشاعر عامية مصرية صاحب ديوان إيسكابيزم المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٠ مركز أول جامعة قناة السويس شعر عامي مركز ثالث محافظة مركز ثاني جمهورية تبعًا لجريدة الجمهورية اليوم. الدولي للكتاب ٢٠٢٠ مركز أول جامعة قناة السويس شعر عامي مركز ثالث محافظة مركز ثاني جمهورية تبعًا لجريدة الجمهورية اليوم. Advertisements لديه رصيد من الحفلات يصل إلى ٥٣ حفلة بمحافظة الإسماعيلية والكثير من المحافظات مثل: القاهرة والشرقية وقنا والإسكندرية، تم تكريمه كنموذج مشرف لكلية التربية جامعة قناة السويس لعامين متتاليين. حفلة بمحافظة الإسماعيلية والكثير من المحافظات مثل: القاهرة والشرقية وقنا والإسكندرية، تم تكريمه كنموذج مشرف لكلية التربية جامعة قناة السويس لعامين متتاليين. محمد المحمدى شاعر من مواليد محافظة الشرقية 1993 صدر له ديوان"أرواح الورق"وديوان" العزف الكامل للمشهد"، وحاصل على جائزة أوتار ومؤسس نادي أدب قصر ثقافة أبوكبير.

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