صورة .. محمد رمضان يشارك جمهوره بأحدث جلسات عمل مسلسل "موسى"

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بأحدث صورة له خلال جلسة اتفاقة على مسلسل "موسى"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق رمضان على الصورة قائلًا "جمعة مباركة وموفقة علينا جميعًا جلسات عمل موسى رمضان 2021". وأضاف "المخرج محمد سلامة والمؤلف ناصر عبدالرحمن وإنتاج شركة Advertisements سينرجي".

ويشار إلى أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل "البرنس"، إذ حقق رمضان نجاحًا كبيرًا من خلال تجسيده لشخصية "رضوان"، والمسلسل من بطولة أحمد زاهر، وروجينا، وتأليف وإخراج محمد سامي. سينرجي".ويشار إلى أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل "البرنس"، إذ حقق رمضان نجاحًا كبيرًا من خلال تجسيده لشخصية "رضوان"، والمسلسل من بطولة أحمد زاهر، وروجينا، وتأليف وإخراج محمد سامي.

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