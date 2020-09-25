أحلام: شكرًا كورونا تعلمنا منك الكثير في مدرسة الحياة

وجهت المطربة أحلام رسالة مؤثرة لجمهورها، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

نشرت أحلام صورة لها من أخر حفلاتها في جدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي والتي أقيمت بدون جمهور، وعلقت على المنشور قائلة : "ولله الحمد سنتذكر هذه السنة الصعبة التي نمر بها إنما أسال الله

أن تكون ذكرى فقط نحكي بها للأجيال القادمة بأن اجتاح عصرنا فيروس اسمه كورونا وجعلنا نختبئ في بيوتنا خوفًا أن نصاب به نحن وأولادنا".

وتابعت : "جعلنا ليس فقط نعيش في الحجر إنما جعلنا نتفكر في أشياء كثيرة كانت

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تغيب عنا وجعلنا نعيد حساباتنا في أشياء كثيرة نعم وتعلمنا من هذا الفيروس الكثير وسيبقى ذكرى".



واختتمت حديثها قائلة : "الله تعالى وهبنا نعم كثيرة وأشياء جميلة تستحق أن نحيا من أجلها الحمد لله أولًا وأخيرًا وشكرًا كورونا تعلمنا منك الكثير في مدرسة الحياة أهم مدرسة".

ويذكر أن آخر حفلات المطربة أحلام كانت على مسرح الجوهرة ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي، مساء الثلاثاء الماضي.