بكلمات مؤثرة أحمد خالد صالح يحيي ذكرى وفاة والده

أحيا الفنان أحمد خالد صالح ذكرى وفاة والده الراحل خالد صالح بكلمات مؤثرة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق أحمد قائلًا : "رحمة الله ورضوانه عليك يا حبيبي، يارب ينعمك ويغفرلك ويرحمك ويجمعنا بيك على خير، اللهم أبدله بالإحسان إحسانًا وبالذنب عفوًا وغفرانًا، اللهم اره مكانه من جناتك وأجمعه بالصالحين والأنبياء وأجمعنا بهم على خير يارب، خيرك وعملك الصالح معيشني مش محتاج حاجة، ربنا يجعلنا في ميزان حساناتك يا والدي ويجمعنا بيك على خير يا حبيبي".

ويشار إلى أن آخر أعمال الفنان أحمد خالد صالح مسلسل "الفتوة"، إذ شارك في السباق الرمضاني لهذا العام وحاز على إعجاب الجمهور، والمسلسل من بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسني، ومن تأليف هاني سرحان ونتاج شركة سينرجي. على خير، اللهم أبدله بالإحسان إحسانًا وبالذنب عفوًا وغفرانًا، اللهم اره مكانه من جناتك وأجمعه بالصالحين والأنبياء وأجمعنا بهم على خير يارب، خيرك وعملك الصالح معيشني مش محتاج حاجة، ربنا يجعلنا في ميزان حساناتك يا والدي ويجمعنا بيك على خير يا حبيبي".ويشار إلى أن آخر أعمال الفنان أحمد خالد صالح مسلسل "الفتوة"، إذ شارك في السباق الرمضاني لهذا العام وحاز على إعجاب الجمهور، والمسلسل من بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسني، ومن تأليف هاني سرحان ونتاج شركة سينرجي.

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