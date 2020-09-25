في ذكرى وفاته.. معلومات لاتعرفها عن النجم خالد صالح

يحل اليوم ذكرى وفاة النجم خالد صالح، الذي رحل عن عالمنا بجسده لكن مازالت أعماله خالده في أذهان الجمهور، كما إشتهر بأداء الأدوار المركبة وأدوار الشر والجبروت، بالإضافة إلى ذلك فأن له ما يقرب 70 عملاً، منهم حوالي 16 مسلسل و32 فيلم، و5 مسرحيات، إلى جانب عدد من المسلسلات الإذاعية.

وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها معلومات لاتعرفها عن الفنان خالد صالح:

ولد في أبو النمرس، محافظة الجيزة.

نشأ يتيماً حيث توفيت والدته وهو صغير ليلحق بها والده.

تولى شقيقه تربيته (توفي عام 2012) وتخرج في كلية الحقوق عام 1987.

عاد من الخليج ليعمل أدوار كومبارس في المسرح من خلال المعهد العالي للفنون

المسرحية، وكان يقوم بدور شخص يمر في خلفية المسرح أثناء حديث الأبطال من دون أن يتحدث.

ثم عمل في مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية كمساعد مخرج.

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أول أفلامه كان فيلم جمال عبد الناصر، عام 1996، جسد فيه دور رئيس جهاز المخابرات العامةالمصرية صلاح نصر.

وشارك في أول مسلسل له عام 1999، وجسد فيه دور مأمون الشناوي في مسلسل أم كلثوم.

قام بالأداء الصوتي في النسخة المدبلجة من فيلم "نيمو"، الحاصل على جائزة أوسكار لأفضل فيلم صور متحركة، عام 2003.

تفرغ تماماً للتمثيل في عام

2000 وهو في سن السادسة والثلاثين ولمع نجمه سريعاً وبرع في أداء الأدوار المعقدة وفي أدوار الشر والجبروت.

من أهم أعماله السينمائية "تيتو، عمارة يعقوبيان، الريس عمر حرب" وأيضا عرض له في رمضان 2007 مسلسل سلطان الغرام، وفي رمضان 2008 مسلسل بعد الفراق وهما بطولة مطلقة له.

وأيضا في صيف 2007 فيلم أحلام حقيقية وفيلم (هي فوضى) إخراج يوسف شاهين وخالد يوسف .

وحصد العديد من الجوائز منها : " جائزة أفضل دور ثان في فيلم "تيتو" من المهرجان القومي الـ11 للسينما عام 2005، أفضل ممثل لعام 2005، عن دوره في فيلم "ملاكي إسكندرية"، من إخراج ساندرا نشأت.

جائزة التمثيل من مهرجان الأفلام وجائزة الإبداع الذهبية وشهادة تقدير لأحسن تمثيل من مهرجان الإعلام العربي عن دوره في مسلسل "تاجر السعادة" عام 2009، وأهدى الجائزة لزوجتة هالة.