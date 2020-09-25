تراند اليوم : قصة زواج ” نجلاء فتحي ” والإعلامي ” حمدي قنديل” .. “الصداقة اتحولت للحب”

الممثلة ” نجلاء فتحي”

بعد علاقة شغل وصداقة مع الاعلامي “حمدي قنديل”

لقت انُه شبهها

بيفكر بعقلها

بيحترمها وبتحترمه

بيقدرها كأنثى وبيحترمها كممثلة

وبيتعايش مع إنسانيتها حتى تفكيرهم السياسي كان واحد

في الفترة دي كانت ” نجلاء فتحي” مطلقة

و”قنديل” هو كمان كان مطلق زوجته من فترة

فقعدت مع نفسها وحسبتها لقت انه اكتر شخص مناسب تعرف تعيش معاه فاتصلت بيه سألته انت فين النهاردة طول اليوم فقالها أنا ف النادي قالتله طيب جهز نفسك أنا هتجوزك النهارده فرد عليها قالها “عظيم عظيم”

ماكنش عارف يقول إيه هو اتفاجأ وبس

في نفس اليوم فعلًا اتجوزوا وعاشوا مع بعض …

بعديها قنديل كتب في مذكراته إن كل حياته اللي عاشها

من طفوله لشباب لرجولة لشغل ونجاح وزواجاته الأولى

كان حياة وأن هي “نجلاء” لوحدها حياة تانية

وعشان كده سمى كتاب حياته “عشت مرتين”

مفيش حاجة إسمها كبرنا وهناخد زمننا وزمن غيرنا

مفيش حاجة إسمها الانسان بيحب مرة واحدة بس

مفيش حاجة إسمها بعد الطلاق أو انتهاء اي علاقة حياتك انتهت

مفيش حاجة إسمها خد حد مختلف معاك عشان تكملوا بعض ده عبط وهبل مفيش حاجة اسمها منتجوزش الا عن قصة حب وحد بنحبه أتجوزوا اللي شبهكم

اللي يحب اللي بتحبوه ويرضى عن اللي ترضوا عنه عشان العلاقات دي هي اللي بتنجح وبتكمل للآخر.