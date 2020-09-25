تراند اليوم : ذكرى وفاة خالد صالح السادسة .. “قلب حاتم” لم يحتمل “الفوضى”

خالد صالح، ممثل استثنائي اجتمعت جينات الموهبة بداخله، ومن نافذة ضيقة استطاع العبور للجمهور، ونجح بأعماله الرائعة في انتزاع صيحات الإعجاب وصناعة بصمة فنية خالدة.

وفي ذكرى وفاته، حيث رحل عن الحياة في 25 سبتمبر 2014، نلقي الضوء على أبرز محطاته الفنية، ونقاط تحول مهمة في حياته.

ولد خالد صالح في 20 يناير 1964، وسط أسرة متوسطة الحال، وشاءت الأقدار أن يعرف طعم الحزن مبكرا، إذ رحلت والدته عن الحياة وهو طفل صغير، وتولى شقيقه الأكبر عبء رعايته.

وعندما اشتد عوده وانتقل لمرحلة الشباب قرر أن يعمل بجوار الدراسة، وبالفعل عمل “سائق تاكسي”، ورغم الظروف الصعبة، وعناء العمل كانت الابتسامة لا تغيب عن وجهه، ربما لأنه كان يراهن على المقبل من رحم الغيب.

وربما لأنه كان مرتبطا بمجموعة رائعة من الأصدقاء بكلية الحقوق منهم محمد هنيدي وخالد الصاوي وطارق عبدالعزيز وصبري فواز، جمع بينهم حلم التمثيل والشهرة، ولذا شاركوا في العديد من العروض على خشبة مسرح الجامعة، وكانوا جميعا يطاردون الأمل ويبحثون عن فرصة في السينما أو التلفزيون.

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لم يتوقف خالد صالح عن العمل كسائق تاكسي حتى بعد التخرج كان يعمل طوال النهار، وفي المساء يطرق أبواب المسارح والاستوديوهات، وبدأ كومبارس صامتا في عدد من العروض، وشيئا فشيئا أسندت له مشاهد قليلة.

وفي عام 1996 ابتسمت له الحياة، ورشح للمشاركة في فيلم “جمال عبد الناصر”، ثم رشحته المخرجة أنعام محمد علي لتجسيد شخصية الشاعر مأمون الشناوي في مسلسل “أم كلثوم”، وحقق هذا العمل نجاحا كبيرا.

توالت الأعمال بعد ذلك، وانتقل خالد صالح لشاشة السينما والتي قدم خلالها مجموعة متميزة من الأعمال مثل “هي فوضى” مع المخرج العالمي يوسف شاهين حيث قدم شخصية أمين الشرطة الفاسد “حاتم”، حيث قوبلت الشخصية بردود فعل إيجابية جدا، وفيلم “تيتو” مع المخرج طارق العريان، و”الجزيرة” مع شريف عرفة.

ومن خانة الدور الثاني قفز خالد صالح لدور البطل الأول، وقام ببطولة العديد من الأعمال الدرامية مثل مسلسلات: “بعد الفراق، فرعون، تاجر السعادة، الريان”.

لم تستمر سعادة “فرعون” كثيرا، إذ حاصره المرض وهو في قمة نجاحه، ونصحه الأطباء بضرورة إجراء عملية قلب مفتوح، وفي 25 سبتمبر 2014 أجرى له العملية الطبيب العالمي مجدي يعقوب في مركز أسوان للقلب، ومات بعد الجراحة بساعات قليلة، ورحل تاجر السعادة وقلبه مفتوح للحياة والموت معا.