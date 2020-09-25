شكرا لقرائتكم خبر عن زين مالك يطرح أول كليباته Better بعدما أصبح أبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم زين مالك أول كليباته بعنوان Better، وذلك بعدما أصبح أبا، ويظهر مالك الوشوم التى رسمها على جسده حيث يظهر عارى الصدر فى أولى مشاهد الكليب، وهو العمل الذي حقق ما يقارب 2 مليون مساهدة قبل مرور 24 ساعة محتلا الترند العالمي رقم 10 علي يوتيوب.

وكان زين استقبل مع صديقته النجمة والسوبر موديل الشهيرة جى جى حديد مولودتهما الأولى، وهو الخبر الذى تصدر المواقع الفنية الشهيرة مثل " جاست جيرد " و " بيلبورد ".

وكانت جى جى حديد تسعى خلال الفترة الماضية الحفاظ على خصوصية وجمال مرحلة الحمل، فلم تتواجد بكثافة على الـ social media و بالصور التى يسجلها " البابارتزي" مثل النجمات الاخريات الآتى يستفدن من فترة الحمل للفت المزيد من الأنظار وضمان تسلط الأضواء نحوها.

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يذكر أن بيلا حديد شقيقة جى جى أثارت الجدل خلال الفترة الماضية وذلك بعد أن كشفت عن واحدة من الصور التى جمعتهما و ذلك عبر " إنستجرام" ، وهى الصور التى التقطتها بيلا مؤخرا مع شقيقتها، حيث ظهرت بيلا و جى جى فى مزرعة أسرتهما فى بنسلفانيا، حيث أمضيا معظم العام فى الحجر الصحى هناك، و كانت جى جى بالصور تضع يدها على بطنها المنفخ بسبب الحمل اما بيلا فكانت تحاول تقليدها .

وأشار موقع " مارى كلار " أن محبى و معجبى جى جى حديد تكهنوا بمجرد رؤية الصورة بوضعها لمولودها فى أجواء هادئة تعمها السرية مثلما حدث فى بداية الحمل، حيث تم الكشف عن خبر حملها فى شهرها الخامس، وأشارت بيلا فى التعليق على الصورة لشقيقتها والنجم زين مالك، وأكدت أنها لن تستطيع التوقف عن البكاء.