شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سلامة رجل أعمال يتزوج المذيعة صبا الرافعى فى "شارع 9" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور الفنان أحمد سلامة حالياً مشاهده فى مسلسل "شارع 9" والذى يجسد فيه شخضية رجل أعمال مالتي ملياردير من أصحاب النفوذ يعجب بمذيعة حظيت بشهرة كبيرة بعد تغطيتها أحداث الثورة، وهى الفنانة "صبا الرافعى"، ويغريها بالمال من أجل الزاوج منها ويجبرها على ترك العمل فى الاعلام ويدخل معها فى صدامات بعد ذلك.

مسلسل "شارع 9" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبدالخالق وبطولة رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، هدى الاتربى، أحمد سلامة، صبا الرافعى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، إيمى إسلام، ماجد شريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى به اثارة وتشويق.



أحمد سلامة

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وفى سياق آخر يصور أحمد سلامة مشاهده الأخيرة فى مسلسل "الوجه الآخر" بالتزامن مع عرضه على قناة cbc وهو بطولة ماجد المصرى، نسرين طافش، ندا موسى، أحمد سعيد عبد الغنى، هبة الأباضيرى، مادلين طبر، محمد على رزق، حنان سليمان، دنيا المصرى، رانيا شاهين، أيمن عزب، عماد رشاد مفيد عاشور، وفكرة ماجد المصرى وسيناريو وحوار فداء الشندويلى وإخراج سميح النقاش.

أما صبا الرافعى فشاركت فى مسلسل "ونحب تانى ليه" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وهو بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغنى، اسلام جمال، تارا عماد، سمر مرسى، كارولين عزمى، ايمان سيد، سليمان عيد، عماد رشاد وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى