شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى والعسيلى يتخطيان 20 مليون مشاهدة بــ"اختراع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت أغنية "اختراع" التي طرحها كل من النجم تامر حسنى ومحمود العسيلى على طريقة دويتو غنائى حاجز الـ 20 المليون مشاهدة منذ طرحها وهى من إخراج تامر حسنى، بينما كلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى.

وكان تامر حسنى قال عبر حسابه على انستجرام: "حبيبى وأخويا النجم الكبير محمود العسيلى نورت الأغنية يا فنان يا عسل يا صديق العُمر، بس محدش يعرف، اتشرفت بيك يا حبيبى وإن شاء الله نضيف نجاح جديد لينا أنا وأنت، وبجد صداقة عُمر كانت متشاله وظهرت فى الكليب، عملنا مجهود إن شاء الله يعجبكم ويليق بيك أجمهور أعسل أنت".

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أغنية "اختراع" تأتى بعدما طرح النجم تامر حسنى م أغنية "لينا حياة بعدين" عبر قناته الرسمية على يوتيوب وهى تتر مسلسل "مدرسة الحب 3"، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكى، ألحان شريف بدر، توزيع موسيقى هيثم راضى.

ويضم مسلسل "مدرسة الحب 3"، باقة من أهم نجوم الدراما فى مصر، أمثال أمير كرارة، خالد الصاوى، مى سليم، محمد لطفى، لقاء سويدان، ويقوم مصطفى قمر، ببطولة إحدى الحكايات داخل المسلسل، بالإضافة إلى تقديمه الأغانى بالجزء الخاص به.. كما يعتبر هذا العمل الدرامى، الظهور الأخير للفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوى.